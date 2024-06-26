Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как он жарит чесночные стрелки. С этими советами они будут мягкими и очень ароматными.

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Как готовить чесночные стрелки

Ярославский отметил, что чесночные стрелки – это сезонно, не дорого, легко в приготовлении и вкусно.

Стрелки чеснока лучше брать самые свежие и сладкие, немного старые придется тушить на 5 минут больше. На стрелках есть семенная коробочка, которую я отрываю!

– добавил шеф.

Как готовить чесночные стрелки:

Нарежьте стрелки так, чтобы была длина 4 – 6 сантиметров и хорошо промойте.

Нагрейте сковороду с маслом и добавьте нарезанные стрелки, посолите и поджарьте где-то 5 минут.

Добавьте кусочек сливочного масла, несколько столовых ложек воды, накройте крышкой и тушите еще 5 минут.

Смотрите видео, как готовить чесночные стрелки:

"И это все! Стрелки готовы Они аж сладкие на вкус, может едва-едва чувствоваться аромат чеснока, но он не мешает, а напоминает спаржевую фасоль! Еще можно добавлять сметану за несколько минут до готовности и просто есть с отварным картофелем", – добавил Ярославский.

Также чесночные стрелки можно заливать яйцами и сделать из них сезонный завтрак.

"Можно добавлять и другие овощи и специи. Можно просто делать на блендере свежую пасту, которую потом нужно хранить в холодильнике. Можно заморозить и использовать зимой!" – подытожил Ярославский.

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