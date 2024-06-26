Якщо шукаєте, що смачного приготувати з кабачків, скористайтеся цим рецептом. Вам точно сподобається.
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Кабачковий коржик з куркою
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати кабачковий коржик з куркою: відео
Приготування:
- Кабачки натріть та перекладіть в друшляк, щоб стекла рідина.
- Для начинки цибулю наріжте, а часник подрібніть. Куряче філе наріжте маленькими шматочками. Підсмажте все до готовності на невеликій кількості олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
- Наріжте окремо зелену цибулю і кріп. Сир натріть.
- До натертих кабачків додайте яйця, сметану, половину натертого сиру, сіль і мелений перець. Перемішайте, додайте борошно і знову перемішайте.
- До готової начинки додайте зелену цибулю, а до тіста – нарізаний кріп, гірчицю і перемішайте.
- Добре розігрійте олію на пательні. Викладіть частину тіста у вигляді коржика. Смажте 4 – 5 хвилин і накрийте кришкою.
- Коли по колу з'явиться золотиста скоринка, а поверхня стане матовою, викладіть частину тертого сиру, начинку і знову посипте тертим сиром. Згорніть у вигляді конверта і накрийте кришкою. Готуйте 5 – 7 хвилини. Повторіть всі етапи смаження з рештою кабачкового тіста і начинки.