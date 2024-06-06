Рецепт кабачковых оладий: приготовьте эту вкуснятину в разгар сезона

Кабачковые оладьи – это вкусное и легкое блюдо, которое прекрасно подходит для летнего меню. Они имеют нежный вкус, хрустящую корочку и являются отличным способом использовать свежие кабачки.

Такие оладьи быстро готовятся и могут быть поданы как на завтрак, так и на обед или ужин. Их можно сочетать с различными соусами, сметаной или свежими овощами, что делает их универсальной опцией на любой случай жизни.

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Оладьи из кабачков

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4



Такая вкуснятина за небольшие деньги / Фото unsplash

– 3 столовые ложки пшеничной муки;– 1 яйцо;– 2 столовые ложки молока;– 300 грамм кабачков– четверть небольшой луковицы;– 1 столовая ложка укропа или петрушки;– масло для жарки.

Приготовление:

Муку высыпьте в миску, смешайте (желательно венчиком) со щепоткой соли, свежемолотым перцем, а затем со взбитым яйцом. Влейте молоко и перемешайте до однородного теста. Отварите необходимое количество кабачков (не больше!). Вымойте, обсушите, срежьте кончики и натрите на крупной терке. Таким же образом натрите лук. Натерев кабачок и лук, осторожно отожмите руками лишнюю воду. Добавьте в тесто кабачки, лук и измельченную зелень и перемешайте ложкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте столовую ложку (не больше!) смеси с кабачками и жарьте блины примерно 2 – 3 минуты. Когда они хорошенько подрумянятся, переверните и жарьте еще 2 минуты.