Рецепт кабачковых оладий: приготовьте эту вкуснятину в разгар сезона

6 июня 2024, 10:25
Читати новину українською

Источник:

Kwestia smaku

Кабачковые оладьи – это вкусное и легкое блюдо, которое прекрасно подходит для летнего меню. Они имеют нежный вкус, хрустящую корочку и являются отличным способом использовать свежие кабачки.

Такие оладьи быстро готовятся и могут быть поданы как на завтрак, так и на обед или ужин. Их можно сочетать с различными соусами, сметаной или свежими овощами, что делает их универсальной опцией на любой случай жизни.

Интересно Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами

Оладьи из кабачков

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4


Такая вкуснятина за небольшие деньги / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– 300 грамм кабачков
– четверть небольшой луковицы;
– 1 столовая ложка укропа или петрушки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Муку высыпьте в миску, смешайте (желательно венчиком) со щепоткой соли, свежемолотым перцем, а затем со взбитым яйцом.
  2. Влейте молоко и перемешайте до однородного теста.
  3. Отварите необходимое количество кабачков (не больше!). Вымойте, обсушите, срежьте кончики и натрите на крупной терке.
  4. Таким же образом натрите лук. Натерев кабачок и лук, осторожно отожмите руками лишнюю воду.
  5. Добавьте в тесто кабачки, лук и измельченную зелень и перемешайте ложкой.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Добавьте столовую ложку (не больше!) смеси с кабачками и жарьте блины примерно 2 – 3 минуты.
  8. Когда они хорошенько подрумянятся, переверните и жарьте еще 2 минуты.

Не забудьте приготовить: клубничное мохито в банках.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська