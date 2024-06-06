Рецепт кабачковых оладий: приготовьте эту вкуснятину в разгар сезона
6 июня 2024, 10:25Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Кабачковые оладьи – это вкусное и легкое блюдо, которое прекрасно подходит для летнего меню. Они имеют нежный вкус, хрустящую корочку и являются отличным способом использовать свежие кабачки.
Такие оладьи быстро готовятся и могут быть поданы как на завтрак, так и на обед или ужин. Их можно сочетать с различными соусами, сметаной или свежими овощами, что делает их универсальной опцией на любой случай жизни.
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Оладьи из кабачков
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такая вкуснятина за небольшие деньги / Фото unsplash
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– 300 грамм кабачков
– четверть небольшой луковицы;
– 1 столовая ложка укропа или петрушки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Муку высыпьте в миску, смешайте (желательно венчиком) со щепоткой соли, свежемолотым перцем, а затем со взбитым яйцом.
- Влейте молоко и перемешайте до однородного теста.
- Отварите необходимое количество кабачков (не больше!). Вымойте, обсушите, срежьте кончики и натрите на крупной терке.
- Таким же образом натрите лук. Натерев кабачок и лук, осторожно отожмите руками лишнюю воду.
- Добавьте в тесто кабачки, лук и измельченную зелень и перемешайте ложкой.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Добавьте столовую ложку (не больше!) смеси с кабачками и жарьте блины примерно 2 – 3 минуты.
- Когда они хорошенько подрумянятся, переверните и жарьте еще 2 минуты.