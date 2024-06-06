Такі оладки швидко готуються і можуть бути подані як на сніданок, так і на обід або вечерю. Їх можна поєднувати з різними соусами, сметаною або свіжими овочами, що робить їх універсальною опцією на будь-який випадок життя.

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Оладки з кабачків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Оладки з кабачкамиТака смакота за невеликі кошти / Фото unsplash

Приготування:

  1. Борошно висипте в миску, змішайте (бажано віночком) з дрібкою солі, свіжомеленим перцем, а потім зі збитим яйцем.
  2. Влийте молоко і перемішайте до однорідного тіста.
  3. Відважте необхідну кількість кабачків (не більше!). Вимийте, обсушіть, зріжте кінчики і натріть на крупній тертці.
  4. Таким же чином натріть цибулю. Натерши кабачок і цибулю, обережно відіжміть руками зайву воду.
  5. Додайте в тісто кабачки, цибулю і подрібнену зелень і перемішайте ложкою.
  6. Розігрійте сковороду з олією.
  7. Додайте столову ложку (не більше!) суміші з кабачками і смажте млинці приблизно 2 – 3 хвилини.
  8. Коли вони гарненько підрум’яняться, переверніть і смажте ще 2 хвилини.