Такі оладки швидко готуються і можуть бути подані як на сніданок, так і на обід або вечерю. Їх можна поєднувати з різними соусами, сметаною або свіжими овочами, що робить їх універсальною опцією на будь-який випадок життя.

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Оладки з кабачків

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Така смакота за невеликі кошти / Фото unsplash

Інгредієнти:

— 3 столові ложки пшеничного борошна;

— 1 яйце;

— 2 столові ложки молока;

— 300 грамів кабачків

— чверть невеликої цибулини;

— 1 столова ложка кропу або петрушки;

— олія для смаження.

Приготування:

Борошно висипте в миску, змішайте (бажано віночком) з дрібкою солі, свіжомеленим перцем, а потім зі збитим яйцем. Влийте молоко і перемішайте до однорідного тіста. Відважте необхідну кількість кабачків (не більше!). Вимийте, обсушіть, зріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Таким же чином натріть цибулю. Натерши кабачок і цибулю, обережно відіжміть руками зайву воду. Додайте в тісто кабачки, цибулю і подрібнену зелень і перемішайте ложкою. Розігрійте сковороду з олією. Додайте столову ложку (не більше!) суміші з кабачками і смажте млинці приблизно 2 – 3 хвилини. Коли вони гарненько підрум’яняться, переверніть і смажте ще 2 хвилини.

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