Клубничное мохито точно понравится всем. Кроме того, оно очень просто готовится.

Стоит попробовать Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Клубничное мохито

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 600 граммов клубники;

– 300 граммов сахара;

– 2 ломтика апельсина;

– веточка мяты;

– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Клубнику помойте и уберите плодоножки. Положите ее в простерилизованные банки, добавьте веточку мяты, ломтики апельсина, сахар, лимонную кислоту. Залейте кипятком до верха. Накройте простерилизованной крышкой и закатайте ключом для консервирования. Переверните банку вверх дном и немного встряхните, чтобы сахар опустился и растворился. Укройте одеялом и оставьте до остывания компота. Далее поставьте банки в прохладное место для хранения.

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