Клубничное мохито точно понравится всем. Кроме того, оно очень просто готовится.
Стоит попробовать Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
Клубничное мохито
- Время: 2 часа
- Порций: 2
Приготовление:
- Клубнику помойте и уберите плодоножки.
- Положите ее в простерилизованные банки, добавьте веточку мяты, ломтики апельсина, сахар, лимонную кислоту.
- Залейте кипятком до верха. Накройте простерилизованной крышкой и закатайте ключом для консервирования.
- Переверните банку вверх дном и немного встряхните, чтобы сахар опустился и растворился. Укройте одеялом и оставьте до остывания компота. Далее поставьте банки в прохладное место для хранения.