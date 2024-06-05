Клубничное мохито точно понравится всем. Кроме того, оно очень просто готовится.

Стоит попробовать Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Клубничное мохито

  • Время: 2 часа
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Клубнику помойте и уберите плодоножки.
  2. Положите ее в простерилизованные банки, добавьте веточку мяты, ломтики апельсина, сахар, лимонную кислоту.
  3. Залейте кипятком до верха. Накройте простерилизованной крышкой и закатайте ключом для консервирования.
  4. Переверните банку вверх дном и немного встряхните, чтобы сахар опустился и растворился. Укройте одеялом и оставьте до остывания компота. Далее поставьте банки в прохладное место для хранения.