Самое вкусное блюдо весны: секретный рецепт идеальных кабачковых оладушек

29 мая 2024, 14:58
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Источник:

Shuba

Кабачковые оладьи имеют просто незабываемый вкус. Обязательно попробуйте приготовить их по этому элементарному пошаговому рецепту.

На приготовление вам потребуется всего 30 минут. Блюдо получится ароматным и очень нежным.

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Кабачковые оладьи

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 250 миллилитров молока 2,5%;
– 160 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– 50 граммов петрушки.

Приготовление:

  1. Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
  2. Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
  3. Всыпьте соль и сахар и снова перемешайте.
  4. Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку и перемешайте.
  5. Сковороду смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
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Автор: Ольга Котів