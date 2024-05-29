Самое вкусное блюдо весны: секретный рецепт идеальных кабачковых оладушек
29 мая 2024, 14:58Читати новину українською
Источник:Shuba
Кабачковые оладьи имеют просто незабываемый вкус. Обязательно попробуйте приготовить их по этому элементарному пошаговому рецепту.
На приготовление вам потребуется всего 30 минут. Блюдо получится ароматным и очень нежным.
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Кабачковые оладьи
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 400 граммов кабачков;
– 250 миллилитров молока 2,5%;
– 160 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– 50 граммов петрушки.
Приготовление:
- Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
- Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
- Всыпьте соль и сахар и снова перемешайте.
- Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку и перемешайте.
- Сковороду смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.