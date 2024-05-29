На приготування вам потрібно всього 30 хвилин. Страва вийде ароматною та дуже ніжною.
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Кабачкові оладки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці.
- Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності.
- Всипте сіль та цукор і знову перемішайте.
- Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте.
- Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.