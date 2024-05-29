На приготування вам потрібно всього 30 хвилин. Страва вийде ароматною та дуже ніжною.

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Кабачкові оладки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 250 мілілітрів молока 2,5%;

– 160 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 30 мілілітрів олії;

– 2 яйця;

– 50 грамів петрушки.

Приготування:

Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці. Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності. Всипте сіль та цукор і знову перемішайте. Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте. Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.

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