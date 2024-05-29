На приготування вам потрібно всього 30 хвилин. Страва вийде ароматною та дуже ніжною.

Буде смачно Раз, два – і готово: приготуйте фантастичну моркву по-корейськи вдома – секретний рецепт

Кабачкові оладки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці.
  2. Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності.
  3. Всипте сіль та цукор і знову перемішайте.
  4. Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте.
  5. Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.