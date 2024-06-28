Такие оладьи готовятся очень просто. Вполне вероятно, вы будете готовить их не раз.

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Кабачковые оладьи с грибами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 2 яйца;

– 200 граммов муки;

– соль, перец, укроп по вкусу;

– 40 миллилитров растительного масла.

Начинка:

– 400 граммов шампиньонов;

– 20 граммов масла 73%;

– соль, перец по вкусу;

– 50 граммов сметаны.

Приготовление:

Кабачки помойте и натрите на средней терке. Лишнюю жидкость отожмите. Добавьте яйца, муку, соль, перец, измельченный укроп и хорошо перемешайте. Нагрейте сковороду с маслом и жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки в течение 5 – 6 минут. Для начинки грибы помойте и нарежьте кусочками. Обжарьте на масле до мягкости, добавьте сметану, соль и перец. Затем измельчите в блендере. Оладьи сложите попарно, намазав грибной начинкой.

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