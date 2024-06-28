Такие оладьи готовятся очень просто. Вполне вероятно, вы будете готовить их не раз.

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Кабачковые оладьи с грибами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и натрите на средней терке. Лишнюю жидкость отожмите. Добавьте яйца, муку, соль, перец, измельченный укроп и хорошо перемешайте.
  2. Нагрейте сковороду с маслом и жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки в течение 5 – 6 минут.
  3. Для начинки грибы помойте и нарежьте кусочками. Обжарьте на масле до мягкости, добавьте сметану, соль и перец. Затем измельчите в блендере.
  4. Оладьи сложите попарно, намазав грибной начинкой.