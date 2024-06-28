Такі оладки готуються дуже просто. Цілком ймовірно, ви готуватимете їх не раз.

Варто спробувати Бюджетно, але дуже смачно: рецепт фантастичних гречаників

Кабачкові оладки з грибами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків;

– 2 яйця;

– 200 грамів борошна;

– сіль, перець, кріп до смаку;

– 40 мілілітрів олії.

Начинка:

– 400 грамів печериць;

– 20 грамів масла 73%;

– сіль, перець до смаку;

– 50 грамів сметани.

Приготування:

Кабачки помийте і натріть на середній тертці. Зайву рідину відтисніть. Додайте яйця, борошно, сіль, перець, подрібнений кріп і добре перемішайте. Нагрійте пательню з олією і смажте оладки з двох боків до золотистої скоринки протягом 5 – 6 хвилин. Для начинки гриби помийте і наріжте шматочками. Обсмажте на маслі до м'якості, додайте сметану, сіль і перець. Потім подрібніть у блендері. Оладки складіть попарно, намастивши грибною начинкою.

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