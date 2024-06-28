Такі оладки готуються дуже просто. Цілком ймовірно, ви готуватимете їх не раз.

Варто спробувати Бюджетно, але дуже смачно: рецепт фантастичних гречаників

Кабачкові оладки з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Кабачки помийте і натріть на середній тертці. Зайву рідину відтисніть. Додайте яйця, борошно, сіль, перець, подрібнений кріп і добре перемішайте.
  2. Нагрійте пательню з олією і смажте оладки з двох боків до золотистої скоринки протягом 5 – 6 хвилин.
  3. Для начинки гриби помийте і наріжте шматочками. Обсмажте на маслі до м'якості, додайте сметану, сіль і перець. Потім подрібніть у блендері.
  4. Оладки складіть попарно, намастивши грибною начинкою.