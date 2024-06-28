Кабачковые оладьи с грибной начинкой: простой рецепт блюда, которое станет вашим любимым
28 июня 2024, 20:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд. Одно из них – оладьи с грибной начинкой.
Такие оладьи готовятся очень просто. Вполне вероятно, вы будете готовить их не раз.
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Кабачковые оладьи с грибами
- Время: 40 минут
- Порций: 5
– 600 граммов кабачков;
– 2 яйца;
– 200 граммов муки;
– соль, перец, укроп по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.
Начинка:
– 400 граммов шампиньонов;
– 20 граммов масла 73%;
– соль, перец по вкусу;
– 50 граммов сметаны.
Приготовление:
- Кабачки помойте и натрите на средней терке. Лишнюю жидкость отожмите. Добавьте яйца, муку, соль, перец, измельченный укроп и хорошо перемешайте.
- Нагрейте сковороду с маслом и жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки в течение 5 – 6 минут.
- Для начинки грибы помойте и нарежьте кусочками. Обжарьте на масле до мягкости, добавьте сметану, соль и перец. Затем измельчите в блендере.
- Оладьи сложите попарно, намазав грибной начинкой.