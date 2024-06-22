Самое вкусное блюдо из кабачков: готовим королевские рулетики с начинкой
22 июня 2024, 14:39Читати новину українською
Источник:yuliia_masiuk___
Если не знаете, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим простым рецептом. Такие рулетики понравятся каждому.
Кроме этого, они очень просто готовятся. Вкусная начинка превратит кабачки в настоящее произведение искусства.
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Кабачковые рулетики
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 кабачка;
– 4 яйца;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка соли.
Начинка:
– 200 граммов мягкого сыра;
– 1 плавленый сырок;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– укроп по вкусу;
– 2 средние томаты.
Смотрите, как приготовить кабачковые рулетики: видео
Приготовление:
- Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.
- Взболтайте яйца и отдельно смешайте муку с копченой паприкой.
- Кабачки запанируйте в муке, а затем – в яйцах. Жарьте до золотистости с двух сторон.
- Жареные кабачки выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Для начинки смешайте натертый сыр, натертый плавленый сырок, сметану, зелень и чеснок.
- Смажьте каждый кусочек кабачка 1 чайной ложкой сырной начинки, положите кусочек помидора и закрутите.
- Положите рулетики на 30 минут в холодильник, чтобы они лучше держали форму.