Самое вкусное блюдо из кабачков: готовим королевские рулетики с начинкой

22 июня 2024, 14:39
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Источник:

yuliia_masiuk___

Если не знаете, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим простым рецептом. Такие рулетики понравятся каждому.

Кроме этого, они очень просто готовятся. Вкусная начинка превратит кабачки в настоящее произведение искусства.

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Кабачковые рулетики

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 4 яйца;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка соли.
Начинка:
– 200 граммов мягкого сыра;
– 1 плавленый сырок;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– укроп по вкусу;
– 2 средние томаты.

Смотрите, как приготовить кабачковые рулетики: видео

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.
  2. Взболтайте яйца и отдельно смешайте муку с копченой паприкой.
  3. Кабачки запанируйте в муке, а затем – в яйцах. Жарьте до золотистости с двух сторон.
  4. Жареные кабачки выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  5. Для начинки смешайте натертый сыр, натертый плавленый сырок, сметану, зелень и чеснок.
  6. Смажьте каждый кусочек кабачка 1 чайной ложкой сырной начинки, положите кусочек помидора и закрутите.
  7. Положите рулетики на 30 минут в холодильник, чтобы они лучше держали форму.

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Автор: Ольга Котів