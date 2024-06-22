Окрім цього, вони дуже просто готуються. Смачна начинка перетворить кабачки на справжній витвір мистецтва.
Варто спробувати Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх
Кабачкові рулетики
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати кабачкові рулетики: відео
Приготування:
- Кабачки наріжте поздовж, посоліть і залиште на 10 хвилин.
- Збовтайте яйця й окремо змішайте борошно з копченою паприкою.
- Кабачки запаніруйте в борошні, а потім – в яйцях. Смажте до золотистості з двох сторін.
- Смажені кабачки викладіть на тарілку, застелену паперовим рушничком.
- Для начинки змішайте натертий сир, натертий плавлений сирок, сметану, зелень і часник.
- Змажте кожен шматочок кабачка 1 чайною ложкою сирної начинки, покладіть шматочок помідора і закрутіть.
- Покладіть рулетики на 30 хвилин у холодильник, щоб вони краще тримали форму.