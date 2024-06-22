Окрім цього, вони дуже просто готуються. Смачна начинка перетворить кабачки на справжній витвір мистецтва.

Варто спробувати Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

Кабачкові рулетики

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати кабачкові рулетики: відео

Приготування:

  1. Кабачки наріжте поздовж, посоліть і залиште на 10 хвилин.
  2. Збовтайте яйця й окремо змішайте борошно з копченою паприкою.
  3. Кабачки запаніруйте в борошні, а потім – в яйцях. Смажте до золотистості з двох сторін.
  4. Смажені кабачки викладіть на тарілку, застелену паперовим рушничком.
  5. Для начинки змішайте натертий сир, натертий плавлений сирок, сметану, зелень і часник.
  6. Змажте кожен шматочок кабачка 1 чайною ложкою сирної начинки, покладіть шматочок помідора і закрутіть.
  7. Покладіть рулетики на 30 хвилин у холодильник, щоб вони краще тримали форму.