Кроме этого, они очень просто готовятся. Вкусная начинка превратит кабачки в настоящее произведение искусства.
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Кабачковые рулетики
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить кабачковые рулетики: видео
Приготовление:
- Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.
- Взболтайте яйца и отдельно смешайте муку с копченой паприкой.
- Кабачки запанируйте в муке, а затем – в яйцах. Жарьте до золотистости с двух сторон.
- Жареные кабачки выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Для начинки смешайте натертый сыр, натертый плавленый сырок, сметану, зелень и чеснок.
- Смажьте каждый кусочек кабачка 1 чайной ложкой сырной начинки, положите кусочек помидора и закрутите.
- Положите рулетики на 30 минут в холодильник, чтобы они лучше держали форму.