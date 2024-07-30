Вы больше не будете покупать их в магазине: готовим кабаносы из куриного филе
30 июля 2024, 20:52Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Сухие колбаски очень просто приготовить дома. Вам нужно только куриное филе и специи.
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить кабаносы. Попробуйте – вам понравится.
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Сухие колбаски из курицы
- Время: 4 часа
- Порций: 4
– 600 граммов куриного фарша;
– соль, перец по вкусу;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– 0,5 чайной ложки сладкой паприки;
– 0,5 чайной ложки сухого чили.
Смотрите, как приготовить закуску из курицы: видео
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.
- Добавьте к фаршу соль и специи. Перемешайте.
- Поместите фарш в пакет-слайдер.
- Сформируйте колбаски на пергаменте с помощью пакета и сушите при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.