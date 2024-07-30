Вы больше не будете покупать их в магазине: готовим кабаносы из куриного филе

30 июля 2024, 20:52
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Сухие колбаски очень просто приготовить дома. Вам нужно только куриное филе и специи.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить кабаносы. Попробуйте – вам понравится.

Стоит попробовать Полноценный ужин за считанные гривны: простой рецепт испанской тортильи из того, что всегда есть дома

Сухие колбаски из курицы

  • Время: 4 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного фарша;
– соль, перец по вкусу;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– 0,5 чайной ложки сладкой паприки;
– 0,5 чайной ложки сухого чили.

Смотрите, как приготовить закуску из курицы: видео

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте к фаршу соль и специи. Перемешайте.
  3. Поместите фарш в пакет-слайдер.
  4. Сформируйте колбаски на пергаменте с помощью пакета и сушите при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить наггетсы из кабачков.
Автор: Ольга Котів