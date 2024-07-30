Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим элементарным рецептом. Такие наггетсы получатся мягкими внутри, но хрустящими снаружи.
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Наггетсы из цукини
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Смотрите, как приготовить наггетсы из цукини: видео
Приготовление:
- Цуккини нарежьте кольцами и вырежьте серединку.
- Муку смешайте с приправами и водой. Перемешайте до однородности.
- Цуккини окуните сначала в кляр, а затем – в панировочные сухари.
- Жарьте в большом количестве разогретого масла. Подавайте со сметанным или любым другим любимым соусом.