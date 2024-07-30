Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати кабаноси. Спробуйте – вам сподобається.
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Сухі ковбаски з курки
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати закуску з курки: відео
Приготування:
- Куряче філе наріжте та пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте до фаршу сіль та спеції. Перемішайте.
- Помістіть фарш у пакет-слайдер.
- Сформуйте ковбаски на пергаменті за допомогою пакету та сушіть при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.