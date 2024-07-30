Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить кабаносы. Попробуйте – вам понравится.
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Сухие колбаски из курицы
- Время: 4 часа
- Порций: 4
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Приготовление:
- Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.
- Добавьте к фаршу соль и специи. Перемешайте.
- Поместите фарш в пакет-слайдер.
- Сформируйте колбаски на пергаменте с помощью пакета и сушите при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.