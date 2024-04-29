Качанная каша готовится из трех ингредиентов – пшена, яиц и муки. Такое название она получила, потому что ее качают, перетирая ингредиенты.
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Качанная каша
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Яйца отдельно взбейте до однородной массы. Муку и пшено насыпьте в разные миски.
- Ложку за ложкой добавляйте в миску с пшеном сначала яйцо, а затем муку, хорошо качая кашу по кругу. Делайте так, пока каждая пшенинка не покроется тестом из яиц и муки.
- Далее подсушите кашу в духовке при температуре 60 градусов примерно 40 минут, чтобы она была сухой и хорошо хранилась.
- Подсушенную кашу отварите в бульоне или воде до готовности.