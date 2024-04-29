Качанная каша готовится из трех ингредиентов – пшена, яиц и муки. Такое название она получила, потому что ее качают, перетирая ингредиенты.

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Качанная каша

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Яйца отдельно взбейте до однородной массы. Муку и пшено насыпьте в разные миски.
  2. Ложку за ложкой добавляйте в миску с пшеном сначала яйцо, а затем муку, хорошо качая кашу по кругу. Делайте так, пока каждая пшенинка не покроется тестом из яиц и муки.
  3. Далее подсушите кашу в духовке при температуре 60 градусов примерно 40 минут, чтобы она была сухой и хорошо хранилась.
  4. Подсушенную кашу отварите в бульоне или воде до готовности.