Качана каша готується з трьох інгредієнтів – пшона, яєць та борошна. Таку назву вона отримала, бо її качають, перетираючи інгредієнти.
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Качана каша
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Приготування:
- Яйця окремо збийте до однорідної маси. Борошно та пшоно насипте в різні миски.
- Ложку за ложкою додавайте у миску з пшоном спочатку яйце, а потім борошно, гарно качаючи кашу по колу. Робіть так, поки кожна пшонинка не вкриється тістом із яєць і борошна.
- Далі підсушіть кашу в духовці при температурі 60 градусів приблизно 40 хвилин, щоб вона була сухою та гарно зберігалася.
- Підсушену кашу відваріть в бульйоні або воді до готовності.