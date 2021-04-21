Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками простым способом окрашивания яиц. Как это правильно сделать – читайте в материале.

Татьяна Литвинова предлагает покрасить яйца оригинальным способом – завернув в салфетки и пищевую пленку. Во время окрашивания руки остаются чистыми.

Красить яйца на Пасху – это давняя традиция, интересный и веселый процесс, поэтому собирайте всю семью на кухне.

Читайте также Как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху: советы

Как быстро покрасить яйца на Пасху

Ингредиенты:

– 9 отварных яиц;

– пищевые красители;

– пищевая сода;

– салфетки;

– пищевая пленка.

Яйца тщательно помойте, выложите в миску с водой, добавьте соду. Отварите яйца, оставьте для охлаждения, вытрите салфеткой. Наденьте перчатки. Каждое яйцо заверните в салфетку, сверху добавьте краситель, заверните пищевой пленкой, оставьте на несколько минут. Если выбираете несколько цветов, добавьте на салфетку два красителя нужного цвета. Выложите на тарелку. Оставьте на 10 минут. Разверните яйца, отделите пленку, салфетки, выложите на тарелку. Оставьте до полного высыхания.

Веселых вам и радостных праздников и светлой Пасхи!

Как быстро покрасить яйца на Пасху: советы от Татьяны Литвиновой в видео: