Как оригинально и быстро покрасить яйца на Пасху: советы от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками простым способом окрашивания яиц. Как это правильно сделать – читайте в материале.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова предлагает покрасить яйца оригинальным способом – завернув в салфетки и пищевую пленку. Во время окрашивания руки остаются чистыми.
Красить яйца на Пасху – это давняя традиция, интересный и веселый процесс, поэтому собирайте всю семью на кухне.
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Как быстро покрасить яйца на Пасху
- Яйца тщательно помойте, выложите в миску с водой, добавьте соду.
- Отварите яйца, оставьте для охлаждения, вытрите салфеткой.
- Наденьте перчатки. Каждое яйцо заверните в салфетку, сверху добавьте краситель, заверните пищевой пленкой, оставьте на несколько минут.
- Если выбираете несколько цветов, добавьте на салфетку два красителя нужного цвета. Выложите на тарелку. Оставьте на 10 минут.
- Разверните яйца, отделите пленку, салфетки, выложите на тарелку. Оставьте до полного высыхания.
Веселых вам и радостных праздников и светлой Пасхи!
Как быстро покрасить яйца на Пасху: советы от Татьяны Литвиновой в видео:
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