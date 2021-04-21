Як оригінально та швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тані Литвинової
Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками простим способом фарбування яєць. Як це правильно зробити – читайте у матеріалі.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова пропонує пофарбувати яйця оригінальним способом – загорнувши у серветки та харчову плівку. Під час фарбування руки залишаються чистими.
Фарбувати яєць на Великдень – це давня традиція, цікавий і веселий процес, тому збирайте всю сім'ю на кухні.
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Як швидко пофарбувати яйця на Великдень
- Яйця ретельно помийте, викладіть у миску з водою, додайте соду.
- Відваріть яйця, залиште для охолодження, витріть серветкою.
- Одягніть рукавички. Кожне яйце загорніть у серветку, зверху додайте барвник, загорніть харчовою плівкою, залиште на кілька хвилин.
- Якщо обираєте декілька кольорів, додайте на серветку два барвники потрібного кольору. Викладіть на тарілку. Залиште на 10 хвилин.
- Розгорніть яйця, відділіть плівку, серветки, викладіть на тарілку. Залишіть до повного висихання.
Веселих вам і радісних свят та світлого Великодня!
Як швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тетяни Литвинової у відео:
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