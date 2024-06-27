Такі равіолі вразять будь-кого. Лайм чудово підкреслює смак креветок.

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Равіолі з креветками та лаймом

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як готувати равіолі з креветками: відео

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста і добре вимісіть приблизно 5 – 8 хвилин. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
  2. Усі інгредієнти для начинки покладіть в блендер і зробіть пюре.
  3. Розкачайте тісто та розкладіть ложечкою начинку.
  4. Змастіть краї яєчним жовтком, накрийте ще одним пластом тіста та защепіть навколо начинки
  5. Далі просто виріжте равіолі та покладіть їх в киплячу воду на 5 хвилин.