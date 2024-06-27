Такі равіолі вразять будь-кого. Лайм чудово підкреслює смак креветок.
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Равіолі з креветками та лаймом
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як готувати равіолі з креветками: відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста і добре вимісіть приблизно 5 – 8 хвилин. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
- Усі інгредієнти для начинки покладіть в блендер і зробіть пюре.
- Розкачайте тісто та розкладіть ложечкою начинку.
- Змастіть краї яєчним жовтком, накрийте ще одним пластом тіста та защепіть навколо начинки
- Далі просто виріжте равіолі та покладіть їх в киплячу воду на 5 хвилин.