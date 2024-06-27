Блюдо, которое поразит каждого: готовим роскошные равиоли
27 июня 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:harizanfox
Равиоли – классика итальянской кухни. Узнайте, как сделать их вкусно и просто.
Такие равиоли поразят любого. Лайм прекрасно подчеркивает вкус креветок.
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Равиоли с креветками и лаймом
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 300 граммов муки из твердых сортов пшеницы;
– 3 яйца;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 чайная ложка соли.
Начинка:
– 1 пакет креветок;
– 2 желтка;
– 100 миллилитров сливок;
– цедра 1 лайма;
– соль, перец по вкусу.
Смотрите, как готовить равиоли с креветками: видео
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста и хорошо вымесите примерно 5 – 8 минут. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Все ингредиенты для начинки положите в блендер и сделайте пюре.
- Раскатайте тесто и разложите ложечкой начинку.
- Смажьте края яичным желтком, накройте еще одним пластом теста и защепите вокруг начинки.
- Далее просто вырежьте равиоли и положите их в кипящую воду на 5 минут.