Блюдо, которое поразит каждого: готовим роскошные равиоли

27 июня 2024, 16:59
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Источник:

harizanfox

Равиоли – классика итальянской кухни. Узнайте, как сделать их вкусно и просто.

Такие равиоли поразят любого. Лайм прекрасно подчеркивает вкус креветок.

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Равиоли с креветками и лаймом

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты для теста:
– 300 граммов муки из твердых сортов пшеницы;
– 3 яйца;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 чайная ложка соли.
Начинка:
– 1 пакет креветок;
– 2 желтка;
– 100 миллилитров сливок;
– цедра 1 лайма;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить равиоли с креветками: видео

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста и хорошо вымесите примерно 5 – 8 минут. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
  2. Все ингредиенты для начинки положите в блендер и сделайте пюре.
  3. Раскатайте тесто и разложите ложечкой начинку.
  4. Смажьте края яичным желтком, накройте еще одним пластом теста и защепите вокруг начинки.
  5. Далее просто вырежьте равиоли и положите их в кипящую воду на 5 минут.

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Автор: Ольга Котів