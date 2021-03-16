Как готовят курятину в Италии, Грузии, Японии и Украине: традиционные рецепты
Курятина – универсальный продукт, которому отведено почетное место во всех кухнях мира. Мы подобрали для вас рецепты самых популярных блюд итальянской, грузинской, японской и украинской кухонь, которые станут семейными и в вашей семье.
Источник:24 канал
Куриное мясо – не только питательное, но и легкое в приготовлении. Курятину не нужно долго мариновать или отбивать, ведь ее структура и так нежная и деликатная.
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В различных кухнях мира существует множество блюд с использованием куриного мяса, которое прекрасно сочетается с самыми разнообразными ингредиентами. Предлагаем сегодня 4 рецепта родом из Италии, Грузии, Японии и, конечно, Украины.
Салат "Цезарь" с курицей по-итальянски
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Салат "Цезарь" / Shutterstok
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите бумажным полотенцем, посолите и поперчите.
- Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и 1 ст. л оливкового масла. Обжарьте на сковороде куриное филе с обеих сторон до готовности.
- Для крутонов (сухариков) разогрейте на сковороде оливковое масло, добавьте выжатый чеснок. Когда чеснок зарумянится, уберите его из сковородки.
- Выложите на сковороду нарезанный кубиками багет. Когда они станут золотистыми и хрустящими – посолите. Можно приправить крутоны специями.
- Выложите готовые крутоны на бумажное полотенце, чтобы оно вобрало лишний жир.
- Листья салата ромэн промойте водой, обсушите на бумажном полотенце.
- Помойте помидоры, разрежьте каждый пополам.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Для заправки желтки смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, вустерским соусом, солью и перцем. Отправьте заправку на некоторое время в холодильник.
- Готовое куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
- В большую салатницу выложите грубо нарезанный ромэн, на него куриное мясо, помидоры и крутоны.
- Полейте салат охлажденной заправкой и посыпьте тертым пармезаном.
- Готовый салат сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Котлета по-киевски (Украина)
- Время: 45 минут
- Порции: 1
Котлета по-киевски / Shutterstok
Приготовление:
- Разогрейте фритюрницу с маслом до 180 градусов.
- Разрежьте куриное филе вдоль, отбейте молотком, предварительно накрыв слоем пищевой пленки. Сформируйте из куриного филе овал.
- Смешайте сливочное масло с солью и мелко нарезанным укропом. Выложите шарик из масла в центр куриного филе. Составьте котлету конвертом и положите в морозилку на 10-15 минут.
- Куриное яйцо выбейте в миску и вилкой взбейте до однородной консистенции.
- Обкачайте котлету в муке, яйце и панировочных сухарях.
- Обжарьте котлету во фритюре до золотистой корочки, а затем отправьте еще на 5-7 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
- Когда поверхность котлеты покроется прозрачными пузырьками – блюдо готово.
- Подавайте котлету по-киевски горячей с нежным картофельным пюре и сливочным маслом. Приятного аппетита!
Чкмерули – курица в сливочном соусе (Грузия)
- Время: 45 минут
- Порции: 4 порции
Чкмерули / Shutterstok
Приготовление:
- Тщательно помойте куриную тушку и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте лишнюю кожу. Разрежьте тушку на 4 части, отбейте каждую молотком и натрите солью. Отбитые кусочки курицы поперчите и смажьте маслом.
- Для соуса очистите и нарежьте зубчики чеснока, выложите в миску. Зелень петрушки и кинзы мелко нарежьте, добавьте к чесноку. Вылейте к зелени сливки, посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте соус. Добавьте воды, хмели-сунели, снова перемешайте до однородности и оставьте настояться.
- Выложите на разогретую сковородку кусочки курицы и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до полуготовности.
- Переложите курицу в стеклянную или керамическую огнеупорную форму, полейте соусом и поставьте в духовку на 20-25 минут запекаться при температуре 190 градусов.
- Блюдо подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Гёдза – японские пельмени с курятиной
- Время: 40-50 минут
- Порции: 2
Гедза / Shutterstok
Приготовление:
- Для теста на гёдза просейте муку до глубокой миски сквозь мелкое сито, чтобы не было комочков. Соедините оба вида муки, добавьте щепотку соли и залейте кипятком.
- Сначала тесто перемешайте ложкой, далее вымешивайте руками. Чтобы получить правильную консистенцию, тесто следует месить не менее 5 минут.
- Заверните готовое заварное тесто в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 10-15 минут при комнатной температуре.
- Для начинки смешайте предварительно измельченные ингредиенты: куриный фарш, репчатый лук, зеленый лук, свежий тертый имбирь, пекинскую капусту, чеснок, соевый соус, 5 китайских специй, сакэ и сахар. Тщательно перемешайте начинку ложкой.
- Еще раз вымесите тесто и разделите его на 15 кусочков. Каждый кусочек раскатайте в кружочек толщиной 1 миллиметр – не тоньше, чтобы не испортить гёдза!
- Выложите начинку на кружочки, хорошо защипните края.
- Сначала обжарьте гёдза на сковородке с кунжутным или оливковым маслом. Далее налейте в сковородку воды и пропарьте гёдза в течение 6 минут, чтобы они полностью приготовились, а вода испарилась. Или же, если есть пароварка, доготовьте блюдо в ней.
- Подавайте гёдза горячими с заправкой из соевого соуса, кунжутного масла, 5 китайских специй, чили и имбиря. Приятного аппетита!
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