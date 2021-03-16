Курятина – универсальный продукт, которому отведено почетное место во всех кухнях мира. Мы подобрали для вас рецепты самых популярных блюд итальянской, грузинской, японской и украинской кухонь, которые станут семейными и в вашей семье.

Куриное мясо – не только питательное, но и легкое в приготовлении. Курятину не нужно долго мариновать или отбивать, ведь ее структура и так нежная и деликатная.

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В различных кухнях мира существует множество блюд с использованием куриного мяса, которое прекрасно сочетается с самыми разнообразными ингредиентами. Предлагаем сегодня 4 рецепта родом из Италии, Грузии, Японии и, конечно, Украины.

Салат "Цезарь" с курицей по-итальянски

Время : 35 минут

: 35 минут Порции: 4

Салат "Цезарь" / Shutterstok

Ингредиенты:

– 2 куриных филе ТМ "Наша Ряба";

– пучок салата ромэн;

– 50 г сыра пармезан;

– 10 помидоров черри;

– 10-15 г сливочного масла;

– половинка белого багета;

– 2 зубчика чеснока;

– оливковое масло для жарки;

– соль, черный молотый перец.

Для заправки:

– 2 сырых желтка;

– 2 ч. л вустерского соуса;

– 2 ст. л лимонного сока

– 3 ст. л оливкового масла;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте куриное филе, просушите бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и 1 ст. л оливкового масла. Обжарьте на сковороде куриное филе с обеих сторон до готовности. Для крутонов (сухариков) разогрейте на сковороде оливковое масло, добавьте выжатый чеснок. Когда чеснок зарумянится, уберите его из сковородки. Выложите на сковороду нарезанный кубиками багет. Когда они станут золотистыми и хрустящими – посолите. Можно приправить крутоны специями. Выложите готовые крутоны на бумажное полотенце, чтобы оно вобрало лишний жир. Листья салата ромэн промойте водой, обсушите на бумажном полотенце. Помойте помидоры, разрежьте каждый пополам. Сыр натрите на крупной терке. Для заправки желтки смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, вустерским соусом, солью и перцем. Отправьте заправку на некоторое время в холодильник. Готовое куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В большую салатницу выложите грубо нарезанный ромэн, на него куриное мясо, помидоры и крутоны. Полейте салат охлажденной заправкой и посыпьте тертым пармезаном. Готовый салат сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

Котлета по-киевски (Украина)

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 1



Котлета по-киевски / Shutterstok

Ингредиенты:

– 180-200 г куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 15 г сливочного масла;

– 2 веточки свежего укропа;

– 1 ст. л муки;

– 2 ст. л панировочных сухарей;

– 1 яйцо;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;

– масло для фритюра.

Приготовление:

Разогрейте фритюрницу с маслом до 180 градусов. Разрежьте куриное филе вдоль, отбейте молотком, предварительно накрыв слоем пищевой пленки. Сформируйте из куриного филе овал. Смешайте сливочное масло с солью и мелко нарезанным укропом. Выложите шарик из масла в центр куриного филе. Составьте котлету конвертом и положите в морозилку на 10-15 минут. Куриное яйцо выбейте в миску и вилкой взбейте до однородной консистенции. Обкачайте котлету в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжарьте котлету во фритюре до золотистой корочки, а затем отправьте еще на 5-7 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Когда поверхность котлеты покроется прозрачными пузырьками – блюдо готово. Подавайте котлету по-киевски горячей с нежным картофельным пюре и сливочным маслом. Приятного аппетита!

Чкмерули – курица в сливочном соусе (Грузия)

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 4 порции

Чкмерули / Shutterstok

Ингредиенты:

– куриная тушка ТМ "Наша Ряба";

– 30 г зелени кинзы;

– 6 зубчиков чеснока;

– 30 г зелени петрушки;

– 500 мл сливок жирностью 20-26%;

– 5 г сухой смеси хмели-сунели;

– 200 мл воды;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;

– 1 ст. л масла.

Приготовление:

Тщательно помойте куриную тушку и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте лишнюю кожу. Разрежьте тушку на 4 части, отбейте каждую молотком и натрите солью. Отбитые кусочки курицы поперчите и смажьте маслом. Для соуса очистите и нарежьте зубчики чеснока, выложите в миску. Зелень петрушки и кинзы мелко нарежьте, добавьте к чесноку. Вылейте к зелени сливки, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте соус. Добавьте воды, хмели-сунели, снова перемешайте до однородности и оставьте настояться. Выложите на разогретую сковородку кусочки курицы и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до полуготовности. Переложите курицу в стеклянную или керамическую огнеупорную форму, полейте соусом и поставьте в духовку на 20-25 минут запекаться при температуре 190 градусов. Блюдо подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Гёдза – японские пельмени с курятиной

Время : 40-50 минут

: 40-50 минут Порции: 2

Гедза / Shutterstok

Ингредиенты для теста:

– 100 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов муки из твердых сортов пшеницы;

– 100 мл кипятка;

– соль по вашему вкусу.

Для начинки:

– 300-400 г куриного фарша "Сочный" ТМ "Наша Ряба";

– 1 маленькая луковица;

– зеленый лук на ваш вкус;

– 1 ч. л натертого свежего имбиря;

– 50 г пекинской капусты;

– 1 зубчик чеснока;

– соевый соус на ваш вкус;

– 1 ч. л кунжутного или оливкового масла;

– приправа "5 китайских специй" на ваш вкус;

– саке на ваш вкус;

– сахар на ваш вкус;

– зелень по вашему вкусу.

Приготовление: