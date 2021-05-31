Покупая клубнику на рынках или в магазинах в первую очередь обращайте внимание на цвет и свежесть ягоды. Также она должна быть без повреждений и пятен. Дома тщательно еще раз осмотрите все ягоды, переберите от перезрелых, мягких и гнилых ягод.

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Правила хранения

Чтобы дольше сохранить клубнику свежей, придерживайтесь следующих правил:

лучше не промывать все ягоды сразу. Возьмите порцию;

храните в посуде или в коробке из плотной бумаги или из дерева, но обязательно с отверстиями, тогда ягоды сохраняются в течение двух дней;

выстелите между слоями ягод бумажные полотенца, чтобы ягода оставалась сухой;

сохраняйте ягоды на полке в холодильнике для хранения свежих овощей и фруктов.

Свежая клубника/ Фото Pexels

Как хранить в холодильнике

Клубника остается свежей если хранить их в нижней части холодильника при температуре не выше – 0 – 2 градусов, в пластиковом контейнере или неплотно закрытом пластиковом пакете.

Также можно промыть водой с уксусом: смешайте 1,5 чашки воды и 1/4 чашки уксуса. Окуните в жидкость целые ягоды на пять минут. Сцедите воду. Промойте холодной водой. Просушите клубнику бумажным полотенцем. Положите в контейнер, выложите на бумажное полотенце, сверху – ягоды, поставьте в холодильник. Клубника сохранит свежесть в течение двух недель.

Клубника/ Фото Pexels

Как хранить в морозильной камере

Если вы планируете заморозить ягоды – заранее подумайте, какое блюдо планируете готовить. Замораживать лучше крепкие ягоды, которые надо помыть, очистить от хвостиков. Если крупные ягоды – сразу нарезать ломтиками, выложить в контейнеры или пакеты.

Повторно клубнику замораживать нельзя!

Лучше всего для замораживания используйте среднего размера или мелкую в клубнику.

Клубника в сахаре​/ Фото Pexels

Как заморозить ягоды с сахаром

Некоторые сорта ягод не слишком сладкие. Для того чтобы дольше наслаждаться любимым вкусом – заморозьте клубнику с сахаром.

На один килограмм клубники – 100 граммов сахарной пудры или сахара.

Разложите ягоды в контейнер, добавьте сахар. Не надо выкладывать очень плотно ягоды, чтобы они не слипались. Контейнеры поместите в морозилку, где замороженная клубника будет храниться целый год.

Клубнику можно использовать для выпечки, десертов, приготовления смузи и декора для блюд.