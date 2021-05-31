Покупая клубнику на рынках или в магазинах в первую очередь обращайте внимание на цвет и свежесть ягоды. Также она должна быть без повреждений и пятен. Дома тщательно еще раз осмотрите все ягоды, переберите от перезрелых, мягких и гнилых ягод.
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Правила хранения
Чтобы дольше сохранить клубнику свежей, придерживайтесь следующих правил:
- лучше не промывать все ягоды сразу. Возьмите порцию;
- храните в посуде или в коробке из плотной бумаги или из дерева, но обязательно с отверстиями, тогда ягоды сохраняются в течение двух дней;
- выстелите между слоями ягод бумажные полотенца, чтобы ягода оставалась сухой;
- сохраняйте ягоды на полке в холодильнике для хранения свежих овощей и фруктов.
Свежая клубника/ Фото Pexels
Как хранить в холодильнике
Клубника остается свежей если хранить их в нижней части холодильника при температуре не выше – 0 – 2 градусов, в пластиковом контейнере или неплотно закрытом пластиковом пакете.
Также можно промыть водой с уксусом: смешайте 1,5 чашки воды и 1/4 чашки уксуса. Окуните в жидкость целые ягоды на пять минут. Сцедите воду. Промойте холодной водой. Просушите клубнику бумажным полотенцем. Положите в контейнер, выложите на бумажное полотенце, сверху – ягоды, поставьте в холодильник. Клубника сохранит свежесть в течение двух недель.
Клубника/ Фото Pexels
Как хранить в морозильной камере
Если вы планируете заморозить ягоды – заранее подумайте, какое блюдо планируете готовить. Замораживать лучше крепкие ягоды, которые надо помыть, очистить от хвостиков. Если крупные ягоды – сразу нарезать ломтиками, выложить в контейнеры или пакеты.
Лучше всего для замораживания используйте среднего размера или мелкую в клубнику.
Клубника в сахаре/ Фото Pexels
Как заморозить ягоды с сахаром
Некоторые сорта ягод не слишком сладкие. Для того чтобы дольше наслаждаться любимым вкусом – заморозьте клубнику с сахаром.
Разложите ягоды в контейнер, добавьте сахар. Не надо выкладывать очень плотно ягоды, чтобы они не слипались. Контейнеры поместите в морозилку, где замороженная клубника будет храниться целый год.
Клубнику можно использовать для выпечки, десертов, приготовления смузи и декора для блюд.