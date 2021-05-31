Купуючи полуницю на ринках або у магазинах в першу чергу звертайте увагу на колір та свіжість ягоди, без пошкоджень та плям, перестиглих, м'яких та гнилих ягід. Вдома ретельно ще раз огляньте усі ягоди, переберіть.

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Правила зберігання

Щоб найдовше зберегти полуницю свіжою, дотримуйтеся таких правил:

не мийте одразу усі ягоди. Візьміть порцію;

зберігайте у посуді або у коробці з щільного паперу або з дерева, але обов'язково з отворами, щоб ягоди зберігались протягом двох днів;

вистеліть між шарами ягід паперові рушники, щоб ягода залишалась сухою;

зберігайте ягоди на полиці у холодильнику для зберігання свіжих овочів та фруктів.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

Як зберігати у холодильнику

Полуниця залишається свіжою якщо зберігати її в нижній частині холодильника при температурі не вище – 0-2 градусів, в пластиковому контейнері, нещільно закритому пластиковому пакеті.

Також можна промити водою з оцтом: змішайте 1,5 чашки води й 1/4 чашки оцту. Занурте в рідину цілі ягоди на п'ять хвилин. Зцідіть воду. Промийте холодною водою. Просушіть полуницю паперовим рушником. Покладіть в контейнер, викладіть на паперовий рушник, зверху – ягоди, поставте у холодильник. Полуниця збереже свіжість протягом двох тижнів.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

Як зберігати у морозильній камері

Якщо ви плануєте заморозити ягоди – заздалегідь подумайте, яку страву плануєте готувати. Заморожувати найкраще міцні ягоди, які треба помити, почистити від хвостиків. Якщо великі ягоди – одразу нарізати скибочками, викласти у контейнери чи пакети.

Повторно полуницю заморожувати не можна!

Найкраще для заморожування використовувати середнього розміру або дрібну у полуницю.

Полуниця з цукром/ Фото Pexels

Як заморозити ягоди з цукром

Деякі сорти ягід не дуже солодкі. Для того, щоб довше насолоджуватися улюбленим смаком – заморозьте полуницю з цукром.

На один кілограм полуниці – 100 грамів цукрової пудри чи цукру.

Розкладіть ягоди у контейнер, додайте цукор. Не треба викладати дуже щільно ягоди, щоб вони не злипались. Контейнери помістіть в морозилку, де заморожена полуниця буде зберігатися цілий рік.

Полуницю можна використовувати для випічки, десертів, приготування смузі та декору для страв.