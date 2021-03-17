Борошно, какао, шоколад, цукрова пудра, желатин та сухофрукти – як правильно зберігати ці продукти в домашніх умовах, щоб продовжити термін придатності інгредієнтів розповідає кондитерка Ліза Глінська.

Успішна кондитерка, авторка кулінарних книг Ліза Глінська поділилась із читачами порадами щодо правильного зберігання кондитерських інгредієнтів вдома.

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Ліза Глінська запевняє, що всі кондитерські інгредієнти потрібно правильно зберігати, щоб вони не псувалися та ненароком не зіпсували вашу випічку.

Борошно

Правильне зберігання борошна

Борошно потрібно зберігати в сухому та чистому місці, без запахів, адже їй властиво вбирати у себе аромати. Найкраще для зберігання борошна обирати окрему полицю.

Також добре зберігати борошно в мішечках з тканини або скляних банках.

Шоколад

Різні види шоколаду

У какао масла також є властивість вбирати запахи, тому зберігати його потрібно в щільно закритому упакуванні або харчовому контейнері.

Також шоколад не любить прямого сонячного проміння та світла – він може посвітліти та гірчити. Зберігайте шоколад в темному і прохолодному місці.

Пам'ятайте, що шоколад не можна зберігати в холодильнику.

Какао

Какао в банці

Какао, як і шоколад потрібно зберігати в темному і прохолодному місці без потрапляння сонячного проміння. Какао не любить вологу, адже в ньому можуть появлятися грудочки. Йому теж властиво вбирати в себе запахи, тому не зберігайте його поруч з іншими продуктами з яскраво вираженими ароматами.

Желатин та агар-агар

Види желатину

Щоб продовжити термін придатності желатину й агару зберігайте його в сухій скляній тарі з щільно закритою кришкою. Бажано в темному і сухому місці.

Цукрова пудра

Як зберігати цукрову пудру

Цукрову пудру слід зберігати в сухому та прохолодному місці, захищеному від світла в щільно закритому пакуванні. Не зберігайте цукрову пудру у вологому місці поряд з іншими продуктами з сильним запахом.

Горіхи та сухофрукти

Мікс горіхів та сухофруктів

Горіхи та сухофрукти не люблять сирість та вологу, сонячне проміння і високу температуру. Зберігайте їх в темному та сухому місці, краще в окремих контейнерах.