Як правильно зберігати кондитерські інгредієнти розповідає Ліза Глінська
Борошно, какао, шоколад, цукрова пудра, желатин та сухофрукти – як правильно зберігати ці продукти в домашніх умовах, щоб продовжити термін придатності інгредієнтів розповідає кондитерка Ліза Глінська.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Успішна кондитерка, авторка кулінарних книг Ліза Глінська поділилась із читачами порадами щодо правильного зберігання кондитерських інгредієнтів вдома.
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Ліза Глінська запевняє, що всі кондитерські інгредієнти потрібно правильно зберігати, щоб вони не псувалися та ненароком не зіпсували вашу випічку.
Борошно
Правильне зберігання борошна
Борошно потрібно зберігати в сухому та чистому місці, без запахів, адже їй властиво вбирати у себе аромати. Найкраще для зберігання борошна обирати окрему полицю.
Також добре зберігати борошно в мішечках з тканини або скляних банках.
Шоколад
Різні види шоколаду
У какао масла також є властивість вбирати запахи, тому зберігати його потрібно в щільно закритому упакуванні або харчовому контейнері.
Також шоколад не любить прямого сонячного проміння та світла – він може посвітліти та гірчити. Зберігайте шоколад в темному і прохолодному місці.
Пам'ятайте, що шоколад не можна зберігати в холодильнику.
Какао
Какао в банці
Какао, як і шоколад потрібно зберігати в темному і прохолодному місці без потрапляння сонячного проміння. Какао не любить вологу, адже в ньому можуть появлятися грудочки. Йому теж властиво вбирати в себе запахи, тому не зберігайте його поруч з іншими продуктами з яскраво вираженими ароматами.
Желатин та агар-агар
Види желатину
Щоб продовжити термін придатності желатину й агару зберігайте його в сухій скляній тарі з щільно закритою кришкою. Бажано в темному і сухому місці.
Цукрова пудра
Як зберігати цукрову пудру
Цукрову пудру слід зберігати в сухому та прохолодному місці, захищеному від світла в щільно закритому пакуванні. Не зберігайте цукрову пудру у вологому місці поряд з іншими продуктами з сильним запахом.
Горіхи та сухофрукти
Мікс горіхів та сухофруктів
Горіхи та сухофрукти не люблять сирість та вологу, сонячне проміння і високу температуру. Зберігайте їх в темному та сухому місці, краще в окремих контейнерах.
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