Кондитер Лиза Глинская поделилась полезной информацией для хозяек, которые обожают выпекать вкусные десерты, но не умеют рассчитывать количество ингредиентов, в зависимости от выбранной ими формы.

Лиза Глинская призналась, что ей частенько задают вопрос, как делать перерасчет ингредиентов, относительно выбранной формы для выпекания десерта или выпечки.

Читайте также Чем украсить десерт или выпечку, чтобы было красиво и вкусно

Что делать, если в рецепте заявленная форма не совпадает с размером вашей? Елизавета Глинская научит вас как правильно пересчитывать ингредиенты на выбранную вами форму для выпекания.

Как сделать перерасчет ингредиентов на форму для выпекания

– простой вариант пересчета

К примеру, в рецепте используют форму диаметром 16 сантиметров, а у вас круглая форма диаметром 24 сантиметра. Высота обеих форм стандартная – 6 сантиметров. Возникает вопрос, сколько ингредиентов нужно на вашу форму?

Посчитаем:

16х16=256.

24х24=576.

Считаем коэффициент:

576 делим на 256=2,25.

2,25 – это коэффициент, на который нужно умножить все ингредиенты. Если ваша форма меньше по размеру – поделить.

Важно: этот способ действенен только если обе круглые формы одинаковой высоты.

– сложный вариант пересчета

Это вариант подходит, если у вас формы разной высоты.

Делаем расчет на объем формы 16 сантиметров и высотой 6 сантиметров.

Формула: V (объем) = S (площадь) х h (высота).

Площадь считаем по формуле S =πr2 (r2 - радиус в квадрате).

Получаем: S=3,14х8х8=200,96 см2

V=200,96х6=1205,76 см3

Объем формы диаметром 16 см=1205,76 см3

Делаем расчет формы диаметром 24 сантиметра и высотой 8 сантиметров.

S=3,14х12х12=452,16 см2

V=452,16х8=3617,28 см3

Определяем коэффициент

Больший объем делим на меньший: 3617,28 см3 / 1205,76 см3 = 3

3 – это число на которое нужно умножить количество ингредиентов в рецепте для формы диаметром 24 сантиметра и высотой 8 сантиметров.

Важно!

Если ваша форма квадратная, объем определяется только по этой формуле:

V (объем) = S (площадь) x h (высота)

Но площадь считаем так: S=axb

К примеру, площадь формы со сторонами 18х11 сантиметров будет: S=18х11=192 см2

Объем: V=192 см2х6 см (высота)=1152 см3

Вкусный и правильных вам десертов!