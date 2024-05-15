Шампиньоны в майонезном соусе будут невероятно вкусными. Это ароматное, сытное и вкусное блюдо подойдет для семейного пикника или отдыха с друзьями.

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Маринад на майонезе с чесноком для шампиньонов

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов шампиньонов;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Хорошо помойте шампиньоны и обрежьте все лишнее. Большие грибы разрежьте пополам, чтобы сократить время их обжаривания. Выложите грибы в пакет с застежкой или миску. Для приготовления маринада смешайте чайную ложку лимонного сока, 2 столовые ложки майонеза, соль и лимонный сок. Зубчик чеснока без шелухи пропустите через пресс в пиалу с соусом. Залейте шампиньоны маринадом и перемешайте. Шляпки грибов нужно проколоть вилкой, чтобы они лучше пропитались. Поставьте шампиньоны в холодильник минимум на 2 часа. Нанижите грибы на шампуры и готовьте на мангале в течение 15 минут, постоянно переворачивая.

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