Шампиньоны в майонезном соусе будут невероятно вкусными. Это ароматное, сытное и вкусное блюдо подойдет для семейного пикника или отдыха с друзьями.

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Маринад на майонезе с чесноком для шампиньонов

  • Время: 2 часа
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Хорошо помойте шампиньоны и обрежьте все лишнее. Большие грибы разрежьте пополам, чтобы сократить время их обжаривания. Выложите грибы в пакет с застежкой или миску.
  2. Для приготовления маринада смешайте чайную ложку лимонного сока, 2 столовые ложки майонеза, соль и лимонный сок.
  3. Зубчик чеснока без шелухи пропустите через пресс в пиалу с соусом.
  4. Залейте шампиньоны маринадом и перемешайте. Шляпки грибов нужно проколоть вилкой, чтобы они лучше пропитались. Поставьте шампиньоны в холодильник минимум на 2 часа.
  5. Нанижите грибы на шампуры и готовьте на мангале в течение 15 минут, постоянно переворачивая.