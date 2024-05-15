Шампиньоны в майонезном соусе будут невероятно вкусными. Это ароматное, сытное и вкусное блюдо подойдет для семейного пикника или отдыха с друзьями.
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Маринад на майонезе с чесноком для шампиньонов
- Время: 2 часа
- Порций: 2
Приготовление:
- Хорошо помойте шампиньоны и обрежьте все лишнее. Большие грибы разрежьте пополам, чтобы сократить время их обжаривания. Выложите грибы в пакет с застежкой или миску.
- Для приготовления маринада смешайте чайную ложку лимонного сока, 2 столовые ложки майонеза, соль и лимонный сок.
- Зубчик чеснока без шелухи пропустите через пресс в пиалу с соусом.
- Залейте шампиньоны маринадом и перемешайте. Шляпки грибов нужно проколоть вилкой, чтобы они лучше пропитались. Поставьте шампиньоны в холодильник минимум на 2 часа.
- Нанижите грибы на шампуры и готовьте на мангале в течение 15 минут, постоянно переворачивая.