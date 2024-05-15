Печериці в майонезному соусі будуть неймовірно смачними. Ця ароматна, ситна та смачна страва підійде для сімейного пікніка або відпочинку з друзями.

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Маринад на майонезі з часником для печериць

  • Час: 2 години
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Добре помийте печериці та обріжте все зайве. Більші гриби розріжте навпіл, щоб скоротити час їхнього обсмажування. Викладіть гриби в пакет із застібкою або миску.
  2. Для приготування маринаду змішайте чайну ложку лимонного соку, 2 столові ложки майонезу, сіль та лимонний сік.
  3. Зубчик часнику без лушпиння пропустіть через прес у піалу з соусом.
  4. Залийте печериці маринадом та перемішайте. Капелюшки грибів потрібно проколоти вилкою, щоб вони краще просочилися. Поставте печериці в холодильник щонайменше на 2 години.
  5. Нанижіть гриби на шампури та готуйте на мангалі протягом 15 хвилин, постійно перевертаючи.