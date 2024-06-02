Секрет сочного и нежного мяса: готовим шашлык по-гречески
2 июня 2024, 20:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Сулаки – греческое блюдо, популярное во всем мире. Попробуйте приготовить такой шашлык и вы.
По этому рецепту блюдо точно удастся. Поэтому обязательно воплотите его в жизнь.
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Шашлык по-гречески
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 680 граммов куриного филе;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки сушеного орегано;
– соль, перец по вкусу;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– 45 граммов лимонного сока.
Приготовление:
- Почистьте и измельчите чеснок. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кусочками.
- Положите курицу, чеснок, орегано, соль, перец, масло и лимонный сок в большой герметичный пакет или контейнер. Все хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек курицы. Маринуйте не менее 2 часов.
- Замочите деревянные шпажки. Для этого поместите их в большую форму для запекания и покройте водой по крайней мере на 1 сантиметр. Выдержите 1 – 2 часа.
- Предварительно разогрейте гриль на среднем уровне. Нанижите кусочки курицы, оставив примерно 1 см на конце каждой шпажки.
- Поместите шампуры на решетку и готовьте примерно 3 минуты с каждой стороны или до полной готовности.