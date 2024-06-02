За цим рецептом страва точно вдасться. Тому обов'язково втільте його в життя.

Варто спробувати Якщо різко захотілось на природу: як замаринувати шашлик всього за 30 хвилин

Шашлик по-грецьки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 680 грамів курячого філе;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки сушеного орегано;

– сіль, перець до смаку;

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– 45 грамів лимонного соку.

Приготування:

Почистьте та подрібніть часник. Куряче філе промийте і наріжте невеликими шматочками. Покладіть курку, часник, орегано, сіль, перець, олію та лимонний сік у великий герметичний пакет або контейнер. Все добре перемішайте, щоб покрити кожен шматочок курки. Маринуйте не менше 2 годин. Замочіть дерев’яні шпажки. Для цього помістіть їх у велику форму для запікання та покрийте водою принаймні на 1 сантиметр. Витримайте 1 – 2 години. Попередньо розігрійте гриль на середньому рівні. Нанижіть шматочки курки, залишивши приблизно 1 см на кінці кожної шпажки. Помістіть шампури на решітку та готуйте приблизно 3 хвилини з кожного боку або до повної готовності.

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