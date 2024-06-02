За цим рецептом страва точно вдасться. Тому обов'язково втільте його в життя.
Варто спробувати Якщо різко захотілось на природу: як замаринувати шашлик всього за 30 хвилин
Шашлик по-грецьки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте та подрібніть часник. Куряче філе промийте і наріжте невеликими шматочками.
- Покладіть курку, часник, орегано, сіль, перець, олію та лимонний сік у великий герметичний пакет або контейнер. Все добре перемішайте, щоб покрити кожен шматочок курки. Маринуйте не менше 2 годин.
- Замочіть дерев’яні шпажки. Для цього помістіть їх у велику форму для запікання та покрийте водою принаймні на 1 сантиметр. Витримайте 1 – 2 години.
- Попередньо розігрійте гриль на середньому рівні. Нанижіть шматочки курки, залишивши приблизно 1 см на кінці кожної шпажки.
- Помістіть шампури на решітку та готуйте приблизно 3 хвилини з кожного боку або до повної готовності.