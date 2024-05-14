Чтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык
14 мая 2024, 18:55Читати новину українською
Источник:УНИАН
Чтобы шашлык удался, его нужно правильно замариновать. Воспользуйтесь для этого простым рецептом.
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Классический маринад для шашлыка – рецепт
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм мяса;
– 0,5 килограмма лука;
– 300 миллилитров масла;
– соль, хмели-сунели, молотый перец, кориандр по вкусу.
Приготовление:
- Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут.
- Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу.
- Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше.