Чтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык

14 мая 2024, 18:55
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Источник:

УНИАН

Чтобы шашлык удался, его нужно правильно замариновать. Воспользуйтесь для этого простым рецептом.

Вы справитесь очень быстро. Попробуйте и убедитесь в этом.

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Классический маринад для шашлыка – рецепт

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм мяса;
– 0,5 килограмма лука;
– 300 миллилитров масла;
– соль, хмели-сунели, молотый перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут.
  2. Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу.
  3. Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.
Автор: Ольга Котів