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Варто спробувати Соковиті іспанські котлетки: готуємо просто за старовинним рецептом

Класичний маринад для шашлику – рецепт

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Спочатку в емальований посуд вилийте олію і висипте туди спеції. Залиште маринад на 20 хвилин.
  2. Тим часом потрібно порізати нечищену цибулю на великі кільця. При цьому одну цибулину слід дрібно накришити, щедро посолити та кинути в миску до олії.
  3. Потім додайте туди м'ясо, перемішайте і дайте настоятися мінімум 2 години, але можна і більше.