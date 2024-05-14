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Варто спробувати Соковиті іспанські котлетки: готуємо просто за старовинним рецептом
Класичний маринад для шашлику – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку в емальований посуд вилийте олію і висипте туди спеції. Залиште маринад на 20 хвилин.
- Тим часом потрібно порізати нечищену цибулю на великі кільця. При цьому одну цибулину слід дрібно накришити, щедро посолити та кинути в миску до олії.
- Потім додайте туди м'ясо, перемішайте і дайте настоятися мінімум 2 години, але можна і більше.