Вкуснее, чем чизкейк: как печь творожную пасху – видеорецепт Татьяны Литвиновой
18 апреля 2024, 16:24Читати новину українською
Источник:Татьяна Литвинова
Приготовьте на Пасху вкусную творожную пасху. Она будет вкуснее, чем обычная или чизкейк.
По этому рецепту известной кулинарки Татьяны Литвиновой пасха получается нежной и ароматной. Он создан на базе австрийской рецептуры классического чизкейка.
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Рецепт творожного кулича в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 граммов творога;
– 4 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 125 граммов масла 82%;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов крахмала;
– 100 граммов вяленой клюквы;
– цедра 1 лимона.
Приготовление:
- В чашу блендера положите творог, сливочное масло, сахар, 80 граммов крахмала, яйца, ванильный сахар и лимонную цедру. Перемешайте все до однородности.
- Клюкву промойте и обсушите бумажным полотенцем, притрусите крахмалом, чтобы она не опустилась на дно при выпекании.
- Небольшую высокую жаростойкую кастрюльку или форму смажьте сливочным маслом и притрусите крахмалом, выложите творожную массу, добавьте клюкву или цукаты и осторожно перемешайте.
- Поставьте кастрюльку в жаростойкую не разъемную форму большего размера. Все вместе отправьте в разогретую до 155 градусов духовку. Налейте горячую воду в большую форму. Выпекайте в течение 35 – 45 минут.
- Готовую пасху хорошо охладите. Лучше всего дополнительно выдержать ее в холодильнике в течение 2 часов. Только после этого кулич можно осторожно перевернуть на тарелку для подачи.
- Украсьте верхушку декором из шоколада, сахарными посыпками и яичками из мастики.