За цим рецептом відомої кулінарки Тетяни Литвинової паска виходить ніжною та ароматною. Він створений на базі австрійської рецептури класичного чизкейка.
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Рецепт сирної паски в духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- У чашу блендера покладіть сир, вершкове масло, цукор, 80 грамів крохмалю, яйця, ванільний цукор та лимонну цедру. Перемішайте все до однорідності.
- Журавлину промийте та обсушіть паперовим рушником, притрусіть крохмалем, щоб вона не опустилася на дно при випіканні.
- Невелику високу жаростійку каструльку або форму змажте вершковим маслом і притрусіть крохмалем, викладіть сирну масу, додайте журавлину або цукати та обережно перемішайте.
- Поставте каструльку у жаростійку не роз'ємну форму більшого розміру. Все разом відправте у розігріту до 155 градусів духовку. Налийте гарячу воду у більшу форму. Випікайте протягом 35 – 45 хвилин.
- Готову паску добре охолодіть. Найкраще додатково витримати її у холодильнику протягом 2 годин. Лише після цього паску можна обережно перевернути на тарілку для подачі.
- Прикрасьте вершечок декором із шоколаду, цукровими посипками та яєчками із мастики.