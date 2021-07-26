Кондитер призналась, что ее часто спрашивают читатели, как правильно рассчитывать желатин для десерта, точнее его крепость. Также среди вопросов: "Почему крем не стабилизировался, жидкий или как резина?". Чтобы облегчить вам приготовление десертов, Лиза Глинская поделилась важными фактами о желатине и его прочности.

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В своих рецептах я использую желатин с силой геля 200 блум,

– прокомментировала Лиза Глинская.

Обычно в магазинах продают желатин с силой геля от 140 до 180 блум, иногда – 240 блум. Чтобы правильно определять нужное количество желатина для десерта, кондитер подготовила таблицу с распределением силы геля.

Что такое блум

Блум – это единица измерения, которая была изобретена в 19 веке. Ее назвали в честь французского химика и его изобретения гелиометра Блума.

Блум измеряет силу, необходимую для загущения желатина и получения нужной вам структуры и консистенции. Чем больше требуется силы, тем выше степень измерения Блума.



Образец желатина с указанным блумом / Фото Мрия

В случае желатина, чем выше степень блума желатина, тем сильнее образованный гель. Он быстро схватывается, имеет светлый цвет и хороший вкус.

Таблица распределения силы геля для желатина



Таблица со страницы Лизы Глинской в инстаграм

Как пользоваться таблицей

Чтобы правильно пользоваться таблицей, умножьте вес желатина, который указан в рецепте, на коэффициент пересчета. Так вы получите количество желатина, который нужно использовать.