Кондитер призналась, что ее часто спрашивают читатели, как правильно рассчитывать желатин для десерта, точнее его крепость. Также среди вопросов: "Почему крем не стабилизировался, жидкий или как резина?". Чтобы облегчить вам приготовление десертов, Лиза Глинская поделилась важными фактами о желатине и его прочности.
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В своих рецептах я использую желатин с силой геля 200 блум,
– прокомментировала Лиза Глинская.
Обычно в магазинах продают желатин с силой геля от 140 до 180 блум, иногда – 240 блум. Чтобы правильно определять нужное количество желатина для десерта, кондитер подготовила таблицу с распределением силы геля.
Что такое блум
Блум – это единица измерения, которая была изобретена в 19 веке. Ее назвали в честь французского химика и его изобретения гелиометра Блума.
Блум измеряет силу, необходимую для загущения желатина и получения нужной вам структуры и консистенции. Чем больше требуется силы, тем выше степень измерения Блума.
Образец желатина с указанным блумом / Фото Мрия
В случае желатина, чем выше степень блума желатина, тем сильнее образованный гель. Он быстро схватывается, имеет светлый цвет и хороший вкус.
Таблица распределения силы геля для желатина
Таблица со страницы Лизы Глинской в инстаграм
Как пользоваться таблицей
Чтобы правильно пользоваться таблицей, умножьте вес желатина, который указан в рецепте, на коэффициент пересчета. Так вы получите количество желатина, который нужно использовать.