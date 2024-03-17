Будут есть даже дети: узнайте тайны приготовления вкусного пангасиуса
17 марта 2024, 20:54Читати новину українською
Источник:Shuba
Пангасиус – полезная и недорогая рыба, которую стоит включить в свой рацион. А чтобы приготовить его вкусно, воспользуйтесь этим простым рецептом.
Попробуйте приготовить котлетки. Их будут есть даже те, кто не любит рыбу.
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Котлеты из пангасиуса
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов филе пангасиуса;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 2 картофелины;
– 50 граммов манки;
– соль, перец, приправа к рыбе по вкусу;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 60 миллилитров растительного масла. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Филе пангасиуса помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусками.
- Лук и картофель почистьте и грубо нарежьте. Пропустите подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере.
- Добавьте к фаршу соль, перец, специи, манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут.
- Сформируйте из рыбной массы круглые котлетки и запанируйте их в муке.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета в течение 6 – 8 минут. Подавайте теплыми.