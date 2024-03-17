Спробуйте приготувати котлетки. Їх їстимуть навіть ті, хто не любить рибу.

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Котлети з пангасіуса

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Філе пангасіуса помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматками.
  2. Цибулю і картоплю почистьте і грубо наріжте. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
  3. Додайте до фаршу сіль, перець, спеції, манну крупу і добре перемішайте. Залиште на 15 хвилин.
  4. Сформуйте з рибної маси круглі котлетки й запаніруйте їх у борошні.
  5. Розігрійте пательню з олією й обсмажте котлети з двох боків до золотистого кольору протягом 6 – 8 хвилин. Подавайте теплими.