Спробуйте приготувати котлетки. Їх їстимуть навіть ті, хто не любить рибу.
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Котлети з пангасіуса
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Філе пангасіуса помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматками.
- Цибулю і картоплю почистьте і грубо наріжте. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
- Додайте до фаршу сіль, перець, спеції, манну крупу і добре перемішайте. Залиште на 15 хвилин.
- Сформуйте з рибної маси круглі котлетки й запаніруйте їх у борошні.
- Розігрійте пательню з олією й обсмажте котлети з двох боків до золотистого кольору протягом 6 – 8 хвилин. Подавайте теплими.