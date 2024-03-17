Попробуйте приготовить котлетки. Их будут есть даже те, кто не любит рыбу.

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Котлеты из пангасиуса

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов филе пангасиуса;

– 1 луковица;

– 1 яйцо;

– 2 картофелины;

– 50 граммов манки;

– соль, перец, приправа к рыбе по вкусу;

– 40 граммов пшеничной муки;

– 60 миллилитров растительного масла.

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Приготовление:

Филе пангасиуса помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусками. Лук и картофель почистьте и грубо нарежьте. Пропустите подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к фаршу соль, перец, специи, манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут. Сформируйте из рыбной массы круглые котлетки и запанируйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета в течение 6 – 8 минут. Подавайте теплыми.

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