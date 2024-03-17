Попробуйте приготовить котлетки. Их будут есть даже те, кто не любит рыбу.

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Котлеты из пангасиуса

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе пангасиуса помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусками.
  2. Лук и картофель почистьте и грубо нарежьте. Пропустите подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере.
  3. Добавьте к фаршу соль, перец, специи, манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут.
  4. Сформируйте из рыбной массы круглые котлетки и запанируйте их в муке.
  5. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета в течение 6 – 8 минут. Подавайте теплыми.