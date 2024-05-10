Исчезнут со стола за секунду: как приготовить вкусные баклажаны на гриле
10 мая 2024, 12:55Читати новину українською
Источник:"Окна"
Баклажаны являются отличным гарниром к шашлыку. Попробуйте приготовить их на гриле.
Финалист “МастерШеф профессионалы” Николай Люлько поделился вкусным рецептом баклажанов на гриле с соусом хойсин.
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Хойсин – сладковатый китайский соус, который готовят из ферментированных соевых бобов с добавлением сахара, уксуса, кунжутного масла, красного риса, чеснока, меда и смеси пяти специй.
Как приготовить баклажаны на гриле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 600 граммов баклажанов;
– 6 граммов соли;
– 50 граммов масла;
– 80 граммов соуса хойсин или унаги;
– 10 граммов кунжута;
– 50 граммов орехов;
– 40 граммов кинзы.
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте на четыре части. Посолите их и оставьте на 15 минут.
- Затем добавьте измельченный чеснок, масло, хорошо перемешайте и обжарьте на гриле с трех сторон. Также это можно сделать на обычной сковороде.
- Далее выложите баклажаны на тарелку, полейте соусом и посыпьте кунжутом и орехами. Сверху добавьте кинзу или другую любимую зелень.