Финалист “МастерШеф профессионалы” Николай Люлько поделился вкусным рецептом баклажанов на гриле с соусом хойсин.

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Хойсин – сладковатый китайский соус, который готовят из ферментированных соевых бобов с добавлением сахара, уксуса, кунжутного масла, красного риса, чеснока, меда и смеси пяти специй.

Как приготовить баклажаны на гриле

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов баклажанов;

– 6 граммов соли;

– 50 граммов масла;

– 80 граммов соуса хойсин или унаги;

– 10 граммов кунжута;

– 50 граммов орехов;

– 40 граммов кинзы.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте на четыре части. Посолите их и оставьте на 15 минут. Затем добавьте измельченный чеснок, масло, хорошо перемешайте и обжарьте на гриле с трех сторон. Также это можно сделать на обычной сковороде. Далее выложите баклажаны на тарелку, полейте соусом и посыпьте кунжутом и орехами. Сверху добавьте кинзу или другую любимую зелень.

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