Финалист “МастерШеф профессионалы” Николай Люлько поделился вкусным рецептом баклажанов на гриле с соусом хойсин.

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Хойсин – сладковатый китайский соус, который готовят из ферментированных соевых бобов с добавлением сахара, уксуса, кунжутного масла, красного риса, чеснока, меда и смеси пяти специй.

Как приготовить баклажаны на гриле

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте на четыре части. Посолите их и оставьте на 15 минут.
  2. Затем добавьте измельченный чеснок, масло, хорошо перемешайте и обжарьте на гриле с трех сторон. Также это можно сделать на обычной сковороде.
  3. Далее выложите баклажаны на тарелку, полейте соусом и посыпьте кунжутом и орехами. Сверху добавьте кинзу или другую любимую зелень.