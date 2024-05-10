Фіналіст "МастерШеф професіонали" Микола Люлько поділився смачним рецептом баклажанів на грилі із соусом хойсін.

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Хойсін — солодкуватий китайський соус, який готують із ферментованих соєвих бобів з додаванням цукру, оцту, кунжутної олії, червоного рису, часнику, меду та суміші п'яти спецій.

Як приготувати баклажани на грилі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Баклажани наріжте на чотири частини. Посоліть їх та залиште на 15 хвилин.
  2. Потім додайте подрібнений часник, олію, добре перемішайте й обсмажте на грилі з трьох сторін. Також це можна зробити на звичайній пательні.
  3. Далі викладіть баклажани на тарілку, полийте соусом та посипте кунжутом і горіхами. Зверху додайте кінзу або іншу улюблену зелень.