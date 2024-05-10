Фіналіст "МастерШеф професіонали" Микола Люлько поділився смачним рецептом баклажанів на грилі із соусом хойсін.
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Хойсін — солодкуватий китайський соус, який готують із ферментованих соєвих бобів з додаванням цукру, оцту, кунжутної олії, червоного рису, часнику, меду та суміші п'яти спецій.
Як приготувати баклажани на грилі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Баклажани наріжте на чотири частини. Посоліть їх та залиште на 15 хвилин.
- Потім додайте подрібнений часник, олію, добре перемішайте й обсмажте на грилі з трьох сторін. Також це можна зробити на звичайній пательні.
- Далі викладіть баклажани на тарілку, полийте соусом та посипте кунжутом і горіхами. Зверху додайте кінзу або іншу улюблену зелень.