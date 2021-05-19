Пишний банановий пиріг готується з додаванням молока та яєць. Він виходить ароматним та смачним. Також можете додати родзинки, горіхи та прикрасити шоколадною глазур'ю.

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Рецепт пирога

Банановий пиріг/ Фото Freepik

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте сіль, розпушувач, перемішайте.
  2. Банан почистіть від шкірки, подрібніть у пюре.
  3. У миску викладіть м'яке вершкове масло, збийте міксером, додайте поступово цукрову пудру, ванільний цукор, молоко, яйце, перемішайте, збийте до однорідної консистенції.
  4. У тісто додайте банан, перемішайте.
  5. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
  8. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!