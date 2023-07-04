Настоящее гуцульское блюдо – банош со шкварками

Гуцульская кухня очень вкусная и колоритная. Самым популярным блюдом обычно гуцульский банош из кукурузной крупы на домашней сметане.

Банош со шкварками – одно из самых известных блюд украинской кухни, которое чаще всего готовят на гуцульщине. Есть несколько вариантов этого блюда: на сметане или жирных сливках, со шкварками или брынзой.

Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать

Чтобы открывать вам вкус каждого уголка нашей мамочки, предлагаем возрождать украинскую кухню и чаще готовить ее дома.

Рецепт баноша со шкварками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 500 граммов сметаны 35% жирности или сливки;– 500 граммов воды;– 170 граммов кукурузной крупы;– 100 – 150 граммов брынзы;– 200 граммов грудинки на шкварки;– соль.

Приготовление:

В котелке или кастрюле с толстым дном, нагреваем воду до кипения, добавляем в нее сметану (конечно, лучше брать домашнюю и жирную). Добавляем немного соли и доводим до кипения, помешивая.

Всыпаем, постоянно помешивая лопаткой, смесь тонкой струйкой кукурузную крупу. Лучше брать мелкого помола, но подойдет любая, однако надо больше варить более крупную крупу.

Убавляем огонь и буквально запариваем кашу, периодически помешиваю на тихом огне. На это нужно в зависимости от каши от 15 до 20 минут. Не делайте банош очень густым, потому что он со временем густеет.

Полностью готовую кашу снимаем с огня, натираем до нее брынзу.

Отставляем блюдо, чтобы крупа "дошла", а между тем жарим шкварки.

Готовые шкварки высыпаем в котелок, еще немного дотираем все сыром.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить гуцульскую росовницу из перловой крупы по нашему.