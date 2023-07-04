Банош со шкварками – одно из самых известных блюд украинской кухни, которое чаще всего готовят на гуцульщине. Есть несколько вариантов этого блюда: на сметане или жирных сливках, со шкварками или брынзой.
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Чтобы открывать вам вкус каждого уголка нашей мамочки, предлагаем возрождать украинскую кухню и чаще готовить ее дома.
Рецепт баноша со шкварками
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В котелке или кастрюле с толстым дном, нагреваем воду до кипения, добавляем в нее сметану (конечно, лучше брать домашнюю и жирную). Добавляем немного соли и доводим до кипения, помешивая.
- Всыпаем, постоянно помешивая лопаткой, смесь тонкой струйкой кукурузную крупу. Лучше брать мелкого помола, но подойдет любая, однако надо больше варить более крупную крупу.
- Убавляем огонь и буквально запариваем кашу, периодически помешиваю на тихом огне. На это нужно в зависимости от каши от 15 до 20 минут. Не делайте банош очень густым, потому что он со временем густеет.
- Полностью готовую кашу снимаем с огня, натираем до нее брынзу.
- Отставляем блюдо, чтобы крупа "дошла", а между тем жарим шкварки.
- Готовые шкварки высыпаем в котелок, еще немного дотираем все сыром.
Приятного аппетита!