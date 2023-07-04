Банош зі шкварками – одна з найвідоміших страв української кухні, яку найчастіше готують на гуцульщині. Є кілька варіантів цієї страви: на сметані чи жирних вершках, зі шкварками чи бринзою.

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Аби відкривати для вас смак кожного куточку нашої неньки, пропонуємо відроджувати українську кухню та частіше готувати її вдома.

Рецепт баношу зі шкварками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сметани 35% жирності або вершки;

– 500 грамів води;

– 170 грамів кукурудзяної крупи;

– 100 – 150 грамів бринзи;

– 200 грамів груднинки на шкварки;

– сіль.

Приготування:

У казанку чи каструлі з товстим дном, нагріваємо воду до кипіння, додаємо до неї сметану (звісно, краще брати домашню та жирну). Додаємо трішки солі і доводимо до кипіння, помішуючи.

Всипаємо, постійно помішуючи лопаткою, суміш тонкою цівкою кукурудзяну крупу.️ Краще брати дрібного помелу, але підійде будь-яка, проте треба більше варити крупнішу крупу.

Зменшуємо вогонь і буквально запарюємо кашу, періодично помішую на тихому вогні. На це потрібно, залежно від каші від 15 до 20 хвилин. Не робіть банош дуже густим, бо він з часом сам густішає.

Повністю готову кашу знімаємо з вогню, натираємо до неї бринзу.

Відставляємо страву, щоб крупа "дійшла", а тим часом смажимо шкварки.

Готові шкварки висипаємо у казанок, ще трішки дотираємо все сиром.

Смачного!

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