Печенье с шоколадной крошкой чрезвычайно легкое в приготовлении и прекрасно сочетается с молоком на завтрак или перекус.

Хрустящее и аппетитное печенье с шоколадной крошкой по рецепту кондитера Лизы Глинской понравится не только взрослым, но и детям.

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Лиза Глинская обожает готовить вкусные десерты и выпечку и сегодня поделилась с поклонниками рецептом печенья "Кукис".

Рецепт печенья "Кукис"

Ингредиенты:

– 120 г сливочного масла;

– 50 г сахара,

– 50 г коричневого сахара;

– 50 г яиц;

– 6 г разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 160 г муки;

– 100 г черного или молочного шоколада.

Заранее достаньте масло из холодильника. В мягкое масло добавьте весь сахар и перемешайте. Выбейте в масляную массу яйцо – перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью в отдельной миске, высыпьте к масляной массе. Вымесите ложкой однородное тесто. Разделите шоколад на две части. Измельчите шоколад на кусочки, одну часть добавьте в тесто, а другую выложите на уже готовое печенье. Сформируйте из теста шарики размером в маленькую мандаринку, выложите кусочки шоколада. Отправьте печенье в духовку выпекаться в течение 15 минут в режиме "Конвекция" при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Рецепт американского печенья "Кукис" с шоколадом – видео: