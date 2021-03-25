Рецепт вкусного печенья кукис от кондитера Лизы Глинской: американский десерт
Печенье с шоколадной крошкой чрезвычайно легкое в приготовлении и прекрасно сочетается с молоком на завтрак или перекус.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Хрустящее и аппетитное печенье с шоколадной крошкой по рецепту кондитера Лизы Глинской понравится не только взрослым, но и детям.
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Лиза Глинская обожает готовить вкусные десерты и выпечку и сегодня поделилась с поклонниками рецептом печенья "Кукис".
Рецепт печенья "Кукис"
- Заранее достаньте масло из холодильника. В мягкое масло добавьте весь сахар и перемешайте.
- Выбейте в масляную массу яйцо – перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем и солью в отдельной миске, высыпьте к масляной массе. Вымесите ложкой однородное тесто.
- Разделите шоколад на две части. Измельчите шоколад на кусочки, одну часть добавьте в тесто, а другую выложите на уже готовое печенье.
- Сформируйте из теста шарики размером в маленькую мандаринку, выложите кусочки шоколада.
- Отправьте печенье в духовку выпекаться в течение 15 минут в режиме "Конвекция" при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Рецепт американского печенья "Кукис" с шоколадом – видео:
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