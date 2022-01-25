Бисквит будет получаться всегда: советы известного кондитера

25 января 2022 , 13:30
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Ваш бисквит постоянно вздымается, как вулкан, или, наоборот, опадает? Лиза Глинская знает, как испечь ровный, пышный бисквит, и готова поделиться с вами ценными секретами!

Итак, раскрываем секреты пышного бисквита. Следуйте Лизиным советам – и результат вас всегда будет радовать.

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Бисквит по всем правилам

При какой температуре выпекать бисквит

  • Бисквит всегда выпекают в предварительно разогретой духовке от 160 до 200 градусов. Чем выше у вас бисквит, тем ниже должна быть температура в духовке, и наоборот.
  • Перед тем как выпекать бисквит, убедитесь, что ваша духовка вас не обманывает в температуре. Зачастую бывает так, что температура колеблется в одну или другую сторону. В таком случае необходимо приобрести внутренний термометр и по нему проверять температуру выпекания бисквита.

Контролируйте температуру в духовке

  • Всегда выпекайте бисквит на среднем уровне полки. Если бисквит начинает подгорать, а внутри остается сырым – уменьшите градусы. Если наоборот – уменьшайте время приготовления.
  • Если ваш бисквит после выпечки имеет бугорок, градус выпечки в духовке слишком высокий.
  • Не открывайте дверцу до окончания выпечки, или первые 50% времени, чтобы корж не осел.

Сколько печется бисквит

  • Ориентировочное время приготовления бисквитного теста – 30 минут. Но за ним нужно следить – сколько печь бисквит, зависит от ингредиентов этого бисквита и пропорций.
  • Готовность бисквита проверяйте шпажкой или зубочисткой. Сухая шпажка – бисквит пропекся хорошо, влага – сырой.

Как сохранить рыхлость бисквита

  • Чтобы бисквит не осел после приготовления – оставьте его остывать в форме, только потом снимите ее с выпечки.
  • Охлажденный бисквит можно завернуть в слой пищевой пленки и оставить в холодильнике на ночь, или в кухне при комнатной температуре. Влага внутри коржа равномерно разойдется по всему бисквиту и он не будет крошиться.
Автор: Богданна Рибак