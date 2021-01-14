Вкусные оладьи из тыквы: простой рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась оригинальным рецептом оладий из тыквы. Как их готовить читайте в материале Smachno News.
Татьяна Литвинова опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Вкусные, полезные оладьи легко готовятся и понравятся детям и взрослым.
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Оладьи из тыквы
- Помойте, очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками, измельчите в блендере.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске соедините тыкву, яйца, соль, ванильный сахар, апельсиновую цедру, муку, клюкву и перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, сформируйте блины, выложите на противень, отправьте запекаться на 15-20 минут до готовности. Выложите на тарелку. Подавайте с йогуртом или джемом. Приятного аппетита!
Оладьи из тыквы – рецепт от Тани Литвиновой в видео:
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