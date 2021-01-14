Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась оригинальным рецептом оладий из тыквы. Как их готовить читайте в материале Smachno News.

Татьяна Литвинова опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Вкусные, полезные оладьи легко готовятся и понравятся детям и взрослым. Читайте также Блины от Ярославского: простой и проверенный рецепт от шеф-повара Оладьи из тыквы Ингредиенты:

– 750 граммов тыквы;

– 2 яйца;

– 2 ст. л муки;

– 1 апельсин (цедра);

– 100 граммов сушеной клюквы;

– соль;

– оливковое масло. Помойте, очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками, измельчите в блендере. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске соедините тыкву, яйца, соль, ванильный сахар, апельсиновую цедру, муку, клюкву и перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, сформируйте блины, выложите на противень, отправьте запекаться на 15-20 минут до готовности. Выложите на тарелку. Подавайте с йогуртом или джемом. Приятного аппетита! Оладьи из тыквы – рецепт от Тани Литвиновой в видео: